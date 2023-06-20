У Єврокомісії розкрили деталі плану багаторічної підтримки України на 50 млрд євро

Для багаторічної фінансової підтримки України в обсязі до 50 мільярдів євро Європейська комісія пропонує створити окремий механізм із залучення коштів через гранти й кредити, інвестиції, а також технічну допомогу.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Новостворений Механізм для України (Ukraine Facility), за задумом ЄС, має підтримувати макрофінансову стабільність держави, сприяння відбудові, а також модернізацію під час впровадження ключових реформ на шляху до вступу в ЄС.

"Він сприятиме переходу до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово наближається до правил та стандартів ЄС", - додають у Єврокомісії, уточнюючи, що йдеться про підтримку протягом 2024-2027 років.

Діяльність Механізму ґрунтується на трьох компонентах ("стовпах").

* Перший компонент - фінансова підтримка у формі грантів та кредитів. Для її отримання уряд України повинен буде підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни та детально описати реформи та інвестиції, які має намір здійснити в межах процесу вступу до ЄС.

* Другий компонент - спеціальна інвестиційна програма для України, спрямована на залучення та мобілізацію державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України на підтримку реалізації Плану.

* Третій компонент - технічна допомога та інші допоміжні заходи, зокрема мобілізація експертних знань щодо реформ, підтримка місцевої влади, громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги, яку зазвичай надають країнам, що готуються до вступу в ЄС.

Передбачається, що загальний обсяг коштів Фонду становитиме до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік як у вигляді грантів, так і у вигляді кредитів. Гранти будуть мобілізовані за допомогою нового спеціального інструменту в межах Багаторічної фінансової програми ЄС, а позики гарантуватимуться за зразком поточного фінансування України в межах макрофінансової допомоги.

У Єврокомісії підкреслюють, що Механізм та його реалізація будуть забезпечені надійною системою прозорості, аудиту й контролю, що гарантуватиме захист фінансових інтересів ЄС.

Пропозицію про створення Механізму для України розглянуть Європейський парламент та Рада ЄС у межах пакета середньострокового перегляду Багаторічної фінансової програми ЄС, і після його ухвалення Україні запропонують подати свій План відновлення.

Після оцінки Плану Єврокомісія подасть пропозицію Раді ЄС ухвалити План та встановити умови, які Україна має виконати, щоб отримати доступ до підтримки в межах Механізму.

Нагадаємо, 21-22 червня у Лондоні відбудеться конференція з відновлення України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час конференції влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.