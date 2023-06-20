Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання

У Верховній Раді погодили правки до законопроєкту №8401 про повернення довоєнного податкового режиму, повідомили голова податкового комітету Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк.

Спеціальну спрощену систему оподаткування зі ставкою єдиного податку 2% скасують з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше. Для платників податків погоджені правила для переходу на інший податковий режим, який можна буде вільно обирати.

За словами Гетманцева, найскладнішим питанням стало відновлення перевірок бізнесу.

Учасники робочої групи з розгляду правок домовились, що перевірки не мають торкатися білого бізнесу, і погодили п'ять критеріїв для їхнього проведення (за підсумками 2021 року):

→ рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

→ рівень сплати ПДВ нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

→ дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази;

→ заробітна плата менша середньої по регіону у відповідній галузі;

→ загальна сума витрат підприємницької діяльності 75% або більше загальнорічного оподатковуваного доходу, за умови, що сума задекларованого доходу становить 10 і більше млн гривень.

Для прифронтових територій мораторій на перевірки буде збережено.

Передбачено норму щодо неможливості штрафувати за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) "заднім числом" - з 1 січня 2022 року до 1 серпня 2023 року.

Також передбачено подальше звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері РРО (крім торгівлі підакцизними податками), якщо вони були вчинені на прифронтових територіях.

Для малого бізнесу (ФОП другої та третьої груп) штрафи за порушення правил РРО на наступні два роки будуть зменшені - до 25% і 50% відповідно.





ДОВІДКА. Законопроєкт №8401, який передбачає повернення довоєнного податкового режиму, пройшов перше читання 29 травня.

Повернення довоєнних податків - одне із зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

