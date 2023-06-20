Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
14:30 20.06.2023 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Єврокомісія пропонує зарезервувати для України на наступні чотири роки в бюджеті Європейського союзу 50 млрд євро.
"Для України ми пропонуємо фінансовий резерв на наступні чотири роки 50 млрд євро. Це передбачає і запозичення, і гранти. Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також простимулює інших донорів", - сказала фон дер Ляєн у вівторок у Брюсселі.
За її словами, цей фінансовий резерв дасть змогу ЄС "калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми знаємо, що війна потребує від нас надзвичайної гнучкості".
Президентка ЄК також нагадала, що станом на сьогодні загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже становить 30 млрд євро, що раніше не було передбачено бюджетом ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
ТОП-НОВИНИ
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО
|Англійська мова отримає спецстатус в Україні
|У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS
|Сейм Польщі підтримав вступ України в НАТО
|Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн
|Естонія використає російські активи для відбудови України
Бізнес
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra