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АНАЛІТИКА

Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Єврокомісія пропонує зарезервувати для України на наступні чотири роки в бюджеті Європейського союзу 50 млрд євро.

"Для України ми пропонуємо фінансовий резерв на наступні чотири роки 50 млрд євро. Це передбачає і запозичення, і гранти. Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також простимулює інших донорів", - сказала фон дер Ляєн у вівторок у Брюсселі.

За її словами, цей фінансовий резерв дасть змогу ЄС "калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми знаємо, що війна потребує від нас надзвичайної гнучкості".

Президентка ЄК також нагадала, що станом на сьогодні загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже становить 30 млрд євро, що раніше не було передбачено бюджетом ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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