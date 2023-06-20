Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО

Юрій Вишневський / Ділова столиця

"Байден підтримує план з полегшення шляху України до НАТО після війни", - повідомило видання Axios 16 червня з посиланням на два анонімні джерела, знайомі з дискусіями в Альянсі. Наступного дня у журналістів з'явилася можливість спитати про це самого Джо Байдена.

"Пане Президенте, ви збираєтеся полегшити вступ України до НАТО?" - "Ні, - відрізав Байден. - Тому що вони повинні відповідати тим же стандартам. Так що не полегшатиму. Я думаю, що вони зробили все, що стосується демонстрації здатності до військової координації, але є ціла проблема: чи безпечна їхня система? Чи не корумпована вона? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО? Я думаю, що вони будуть [в НАТО]. Я думаю, що вони можуть. Але це не автоматично".



Привід для відмови чи вимога?

Тут є два варіанти: 1) або Байден придумав привід, щоб не полегшувати вступ України до НАТО; 2) або він справді підозрює, що, наприклад, у Міноборони України (чи десь над ним - у Кабінеті міністрів чи Офісі президента) є корупціонери, які підривають безпеку, і він вимагає їх позбутися.

Перший варіант виглядає правдоподібним. 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. На початку червня Володимир Зеленський в інтерв'ю Wall Street Journal заявив, що "якщо нас не бачать у НАТО і не дадуть якогось сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні нема чого робити на цьому саміті". 14 червня глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко, коментуючи слова Зеленського, підтвердила: "Я думаю, що тут сигнал є досить відвертим, що президент не поїде до Вільнюсу заради протокольної частини... Я думаю, що наші партнери правильно зчитують цей сигнал про те, що у Вільнюсі, окрім зустрічі на найвищому рівні, має так само бути і результат".

Це досить відвертий шантаж, і Байден знайшов, чим на нього відповісти. Приїде Зеленський до Вільнюса чи ні - у будь-якому разі Байден уже виніс вердикт, що шлях України до НАТО полегшувати не можна через те, що українська система безпеки та оборони може бути підірвана корупцією.

Аргумент від СБУ

Звичайно, хотілося б сказати, що ці підозри Байдена не мають жодних підстав. Проте сильний аргумент на користь протилежного варіанту дала СБУ, яка 16 червня (напередодні заяви Байдена) повідомила про підозру екс-заступнику міністра оборони та екс-керівнику департаменту державних закупівель Міноборони, які, як стверджує СБУ, "привласнили з бюджету понад 1 млрд грн". Прізвища чиновників у повідомленні не названі, але медіа швидко розшифрували, що може йтися про В'ячеслава Шаповалова та Богдана Хмельницького.

За даними слідства, чиновники організували оборудку на початку березня 2022 року (тобто на самому початку великої війни). Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки. А придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту. Також встановлено, що організатори схеми провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн. Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Обом чиновникам повідомлено підозру за двома статтями кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - від 7 до 12 років в'язниці) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ - від 5 до 8 років в'язниці). Обидва підозрювані вже перебувають під вартою за підозрою у подібних злочинах. Так, екс-заступник міністра раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісною амуніцією (ст. 114-1). При цьому екс-керівник департаменту перебуває під вартою за матеріалами СБУ із лютого 2023 р.

Наголосимо, що справа, за якою два чиновники отримали нову підозру від СБУ, - серйозніша, ніж історія з яйцями по 17 грн. І тут уже не можна все списати на чужу помилку, як в історії про 8,7 млрд грн, які зникли під час спроб імпорту озброєнь (там вина більше лежить на держкомпаніях-імпортерах). Наразі йдеться про спеціальний обман ЗСУ на 1 млрд грн під час великої війни з корупційною метою, що призвело до підриву обороноздатності.

Можна, звісно, припустити, що вони діяли на свій страх та ризик, скориставшись хаосом перших тижнів великої війни. Але навіть у цьому разі залишається питання про політичну відповідальність тих, хто привів їх на ці посади. Або хто порадив ці кадрові рішення.

Однак політичної відповідальності ніхто досі не поніс, хоча афера з бронежилетами була розкрита минулого літа. Потрібно сказати, це велике щастя, що вона була розкрита. Бо якби неякісні бронежилети потрапили до військ, то ціною корупції могли б стати життя українських воїнів.

"Папочка на столі у Байдена"

Повернімося до Байдена. У нього зараз розпочалася друга президентська кампанія (тобто кампанія з перевиборів на пост президента). Перший публічний захід у рамках цієї кампанії відбувся 17 червня у Філадельфії. Байден вилетів туди з авіабази Ендрюс, і прямо там, на злітній смузі, біля трапа літака журналісти і запитали його про Україну та НАТО.

Зрозуміло, що тема України буде під час цієї кампанії однією з найголовніших. І можна не сумніватися, що опоненти Байдена роздмухуватимуть тему української корупції. Тому бажання чи небажання Банкової очищатися від корупціонерів може безпосередньо вплинути на шанси Байдена та взагалі на електоральні перспективи демократів.

Це означає, що у Байдена з'явилися ще сильніші мотиви вимагати від Зеленського кадрової чистки. Напевно, у нього на столі є папка, підготовлена посольством США в Україні, яке тут збирає інформацію з різних джерел, включаючи і подробиці корупційних схем у Міноборони.

Якщо там вгорі списку Шаповалов із Хмельницьким - то завдання ОП зрозуміле: довести до суду та вироку справу під контролем СБУ, щоб чиновники з МО не розповіли чогось зайвого про кінцевих бенефіціарів схеми. Втім, це завдання не назвеш дуже простим, адже обом фігурантам світить тюремний термін не менше семи років, і потрібні якісь переконливі аргументи, щоб вони взяли всю провину на себе.

А от якщо вгорі списку хтось солідніший, то Україна може мати великі труднощі. І не лише з НАТО. Білий дім має різні інструменти, щоб добиватися свого. І відмова у прискореному прийомі до НАТО - далеко не найпідступніший з них.