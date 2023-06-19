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Англійська мова отримає спецстатус в Україні
Англійська мова отримає статус міжнародної в Україні. Уряд працює над питанням полегшення вивчення мови в суспільстві.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування", - повідомив Шмигаль.
Прем'єр також повідомив, що уряд наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні.
Зауважимо, що на цей час англійська мова вважається офіційною в понад 60 країнах світу. Також вона є однією з шести робочих мов ООН.
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