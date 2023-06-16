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АНАЛІТИКА

У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS

 

Проєкт оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік, підготовлений Палатою представників США, вперше передбачає фінансування для постачання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defense News.

Згідно з проєктом оборонних витрат, 300 мільйонів доларів підуть на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє Пентагону укладати нові контакти на виробництво зброї, яка відправлятиметься до України.

У доповіді, що супроводжує законопроєкт, зазначається, що адміністрація Байдена має використати "не менш як 80 мільйонів доларів" з фінансування USAI на армійські тактичні ракетні системи великої дальності ATACMS.

Також законодавці просять міністра оборони США Ллойда Остіна проінформувати комітет у справах збройних сил Палати представників США "про невиконані або відхилені запити на підтримку" з боку України до кінця 2023 року.

Серед інших питань, пов'язаних із Україною, йдеться про посилення механізмів нагляду за витратами на військову допомогу, а також продовження дії ленд-лізу на рік.

Загальний оборонний бюджет США, як і передбачав Білий дім, має становити 886 мільярдів доларів, що стане найвищим показником з часів Другої світової війни.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS - це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.
Ключові теги: США
 

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