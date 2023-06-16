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АНАЛІТИКА

Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що союзники по НАТО пообіцяли збільшити підтримку Україні на 500 млн євро.

"Союзники пообіцяли збільшити підтримку в рамках всеосяжного пакета допомоги НАТО. Наразі внески та зобов'язання становлять 500 мільйонів євро", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, яка відбулася за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів альянсу.

За словами генсека, в альянсі працюють над багаторічним пакетом "зі значним фінансуванням, щоб допомогти відновити сектор безпеки й оборони України та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО".

"Українські сили посилили бойові дії вздовж лінії фронту і досягають стабільного прогресу. Але їм доведеться зіткнутися зі складною місцевістю, російськими військами, що окопалися, і запеклими боями. Оскільки агресивна війна Росії триває, вкрай важливо, щоб ми збільшили нашу підтримку. Тож я вітаю нові оголошення про постачання зброї в Україну і навчання, зокрема ініціативу Нідерландів і Данії розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 цього літа", - сказав Столтенберг.

Він також привітав намір Великої Британії та США доставити "сотні ракет ППО малої та середньої дальності". "Тож це може стримати будь-яку майбутню російську агресію, щойно ця війна закінчиться, і наблизити Україну до НАТО в практичному плані. Ми всі згодні з тим, що за останнє десятиліття Україна вже наблизилася до НАТО. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, і що Україна стане членом альянсу. І це рішення мають ухвалити союзники і Україна. Росія не має права вето", - знову позначив незмінну позицію альянсу генсек організації.

Столтенберг констатував, що ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, але коли це відбудеться, "нам потрібно створити основу, яка гарантуватиме майбутню безпеку України, і зробити так, щоб історія не повторилася".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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