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АНАЛІТИКА

Естонія використає російські активи для відбудови України

 

Уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України. Про це в п'ятницю, 16 червня, повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

Таким чином, Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення, зауважує естонський національний телерадіомовник ERR.

"Європейський Союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України", - сказав Цахкна.

За його словами, найближчим часом міністерство закордонних справ внесе на розгляд уряду Естонії проєкт відповідної поправки до закону.

Не перша країна, що хоче допомогти передачею активів РФ

Першою про намір передати Україні заморожені російські активи заговорила влада Канади - ще торік.

У Сполучених Штатах Америки 15 червня в Конгрес внесли законопроєкт про конфіскацію активів РФ, у тому числі російського Центрального банку, для відбудови України.

У Євросоюзі поки що домовились створити спеціальну робочу групу, що опікуватиметься питаннями передачі Україні заморожених російських активів. Вона має проаналізувати правові, фінансові, економічні та політичні можливості використання активів "відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права".

Офіційний Київ не раз наполягав на необхідності конфіскації заморожених російських активів для фінансування повоєнної відбудови України.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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