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В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї, – МВС
13:31 16.06.2023 |
Із 23 червня в Україні розпочне роботу Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів доступнішим для громадян.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Із реєстру можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.
Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому - можна буде подати документи через "Єдине вікно громадянина" (або у магазині з продажу зброї). Для цього необхідно:
* зайти на портал "Єдине вікно громадянина";
* авторизуватися;
* оформити заявку;
* прикріпити пакет необхідних документів;
* додати сканкопії;
* завірити копії електронним підписом;
* надіслати заявку.
Раніше в МВС повідомляли, що в українців на руках перебуває 1,3 млн одиниць зброї.
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