У НАТО готові полегшити вступ України до Альянсу - Німеччина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) припустив, що дехто з союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО) може погодитися на усунення окремих формальних перешкод на шляху України до цієї оборонної спільноти. Про це він сказав у п'ятницю, 16 червня, в Брюсселі, де триває зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готові США піти на те, щоби дозволити Києву уникнути формального процесу подання заявки на вступ до НАТО, який в минулому вимагався від деяких інших країн, Пісторіус зазначив: "З'являється дедалі більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це".

Він також додав, що сам "був би відкритий для цього", передає агентство Reuters.

ЗМІ: Байден підтримує план Столтенберга щодо України

Американське видання Аxios

повідомило з посиланням на джерела, що президент США Джо Байден підтримує ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга оголосити, що Україні не потрібно буде виконувати так званий "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс.

За даними двох неназваних співрозмовників видання, знайомих з перебігом дискусії, у вівторок у Білому домі Столтенберг висунув пропозицію, згідно з якою НАТО визнає, що Україна досягла прогресу на шляху до членства, і їй не потрібно буде виконувати поетапний процес ПДЧ, через який пройшли інші східноєвропейські члени перед вступом. Сам процес втілення ПДЧ передбачає конкретні критерії та реформи й може тривати роками, а подеколи й навіть десятиліттями.

У Києві теж кажуть, що ПДЧ для вступу не потрібен

Про важливість усунення ПДЧ як проміжного етапу на шляху України до НАТО відкрито говорять і в Києві. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба чітко згадав цей пункт під час розмови зі Столтенбергом у п'ятницю.

"Важливо зробити (на липневому саміті. - Ред.) у Вільнюсі крок до членства України в НАТО, зокрема усунувши ПДЧ. Настав час привести рішення НАТО у відповідність до нової реальності", - заявив Кулеба.

У Києві не раз наголошували на важливості для України отримати чітку перспективу щодо майбутнього членства в НАТО. У той час як деякі країни Альянсу підтримують вступ України, інші, зокрема, Німеччина, вважають, що цього не станеться до завершення війни. Крім того, канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що навіть після завершення війни Росії проти України, питання вступу до НАТО не можна буде реалізувати протягом короткого періоду часу.

Водночас у самому НАТО заявляли, що на саміті у Литві очікується "найважливіша трансформація військової доктрини за останні 50 років", а також "сильне послання для України". Зокрема, планується посилити взаємодію Києва - статус співпраці "Комісія НАТО - Україна" буде підвищений до "Ради НАТО - Україна".