ВАКС засудив суддю Чауса до 10 років позбавлення волі, повідомляє САП

Колегія Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади терміном на три роки, повідомляє в середу Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів в Апеляційній палаті ВАКС.

Зі свого боку Центр протидії корупції нагадує, що 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на одержанні $150 тис. хабара. За версією прокуратури, хабар Чаус "по-хазяйськи" сховав у банки. Одну з них Чаус закопав під парканом земельної ділянки дружини, а іншу залишив в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, записаному на матір. Гроші Чаус нібито отримав за винесення "потрібного" вироку в інтересах підсудної Світлани Сасевич.

Сам Чаус наполягав, що хабара в $150 тис. не брав, це були гроші в борг на будівництво будинку.

Після початку розслідування Чаусу вдалося покинути Україну. У листопаді 2016 року суддю було оголошено в міжнародний розшук. Згодом він знайшовся в Молдові, де попросив політичного притулку. У квітні 2021 року адвокати Чауса заявили, що їхнього підзахисного викрали, проте за кілька місяців він раптово з'явився в селі на Вінниччині.

Справу слухали у ВАКС із листопада 2021 року. Спочатку Чаус був під домашнім арештом, потім судді призначили заставу в 717 900 грн, які внесла його дружина, повідомляє Центр протидії корупції.