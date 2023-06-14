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Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор геноцидом українського народу
08:55 14.06.2023 |
Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякуємо за підтримку України", - написав Шмигаль.
Голодомор в Україні (1932-1933)
У 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду було вчинено акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР.
28 листопада 2006 року Верховна рада України ухвалила закон
"Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.
Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу.
Раніше Сенат Франції (верхня палата парламенту) підтримав визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.
Також парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. У четвер, 25 травня, відповідне рішення одноголосно було ухвалено Палатою громад.
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