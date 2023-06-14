Британія анонсувала нову військову допомогу для України

Велика Британія у вівторок оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (107,5 мільйона євро), спрямований на зміцнення протиповітряної оборони.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив міністр оборони Британії Бен Воллес на зустрічі очільників оборонних відомств країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

Військова допомога буде придбана через очолюваний Британією Міжнародний фонд для України (МФУ) з метою "посилення здатності України захищати критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та військовослужбовців на передовій".

У межах пакета Київ отримає радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також "гармати та значну кількість боєприпасів".

"Велика Британія внесла ще 250 мільйонів фунтів стерлінгів до Міжнародного фонду для України, і разом із союзниками і партнерами через цей фонд ми надаємо пакет засобів протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свою критично важливу національну інфраструктуру і захиститися від невибіркових російських повітряних ударів", - підкреслив Воллес.

Міжнародний фонд для України (IFU) використовує фінансові внески міжнародних партнерів для закупівлі пріоритетної військової допомоги для України.

Завдяки внескам Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви через фонд було зібрано понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів (607,8 мільйона євро).