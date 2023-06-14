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АНАЛІТИКА

США оголосили новий пакет військової допомоги для України

 

Сполучені Штати Америки (США) виділяють новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть озброєння та техніка на 325 млн доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", - розповів чиновник.

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів увійшли:

* додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

* зенітні комплекси Stinger;

* додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* 15 бойових машин піхоти Bradley;

* 10 бронетранспортерів Stryker;

* протитанкові системи Javelin;

* ракети з оптичним наведенням (TOW);

* протитанкові системи AT-4;

* понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати;
* боєприпаси для руйнування перешкод;
* тактичне обладнання підтримки захищеного зв'язку;
* запасні частини та інше польове обладнання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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