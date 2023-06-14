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США оголосили новий пакет військової допомоги для України
22:12 13.06.2023 |
Сполучені Штати Америки (США) виділяють новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть озброєння та техніка на 325 млн доларів.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", - розповів чиновник.
За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів увійшли:
* додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
* зенітні комплекси Stinger;
* додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
* 15 бойових машин піхоти Bradley;
* 10 бронетранспортерів Stryker;
* протитанкові системи Javelin;
* ракети з оптичним наведенням (TOW);
* протитанкові системи AT-4;
* понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати;
* боєприпаси для руйнування перешкод;
* тактичне обладнання підтримки захищеного зв'язку;
* запасні частини та інше польове обладнання.
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