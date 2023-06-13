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Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу з 1 серпня
Верховна Рада не встигає скасувати податкові пільги та відновити перевірки для бізнесу з липня з технічних причин, тому ці норми запрацюють з 1 серпня.
Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив українській редакції Forbes.
Він зауважив, що деякі правки у законопроєкт №8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, ще можуть внести. Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.
Ще одна правка, яку подав Гетманцев та його колеги, - прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023-2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.
За словами голови комітету, також надходить багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання РРО, однак Україна не може піти на це.
"У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки", - наголосив нардеп.
Як повідомлялося, раніше заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада не встигне скасувати пільги для бізнесу з 1 липня, як планувалося.
Відповідний законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила у першому читанні 29 травня. Ним пропонується скасувати з 1 липня 2023 року низки норм Податкового кодексу, встановлених на час воєнного стану. Зокрема, з цієї дати пропонується:
* скасувати можливість для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
* скасувати можливість для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
* відновити проведення документальних перевірок бізнесу;
* скасувати зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо);
* відновити засовування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
* відновити застосування штрафів за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
* відновити штрафи за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Також законопроєкт відновлює дію заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн, врегульовує розрахунок податкового кредиту для нерезидентів, а також податку на прибуток підприємств.
Нагадаємо, скасування низки запроваджених на час воєнного стану податкових пільг було однією з обіцянок влади України для продовження співпраці з МВФ.
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