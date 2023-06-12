Аудиторська служба: «Міноборони дійсно купляло яйця по 17 гривень за штуку, 170 гривень за десяток»

Державна аудиторська служба офіційно підтвердила закупівлю Міноборони Резнікова яєць по 17 грн за штуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Так, купували по 17 грн за штуку. Десяток - 170 грн", - зазначила глава Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "яйця по 17 за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує".

"Ще була брехня про "журналіст помилився", про "яйця в кілограмах" та інші "спростування". Але тепер виходить, що Резніков відверто БРЕХАВ весь цей час. Брехав українським та західним журналістам. Брехав суспільству.

Лише на одному контракті збиралися переплатити/вкрасти 4 млрд грн. Зараз це стало очевидним. Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність/корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова.

Як і в історії з "яйцями по 17 грн", спочатку ми спробуємо вирішити зальоти Міноборони непублічно. Як і минулого разу, влада може спробувати нас проігнорувати. Ми все одно добʼємося необхідних змін, але це забере більше часу. Часу, який для всієї країни вигризає ЗСУ і який Міноборони часто так відверто профукує", - зазначили у ЦПК.