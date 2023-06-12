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Виробник Patriot пообіцяв передачу Україні додаткових систем
12:28 12.06.2023 |
Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.
Про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, повідомляє "Європейська правда" з The Wall Street Journal.
За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.
Крім того, як зазначив Гейс, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п'ять систем до кінця наступного року.
"Ми були дуже здивовані його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.
Нагадаємо, в останньому пакеті військової допомоги від США містилися додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot.
Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем'єр Нідерландів.
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