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Китайське прислів'я
Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат
Заплановане з 1 липня 2023 року скасування можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу переноситься.
Про це повідомив в Телеграмі народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
«Відміна «єдиного податку 2%», скасування пільги по сплаті податку для 1-ої та 2-ої групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО. Всього цього з 1 липня не буде», - написав депутат.
Железняк зазначив, що поки нова дата введення змін до Податкового кодексу невідома.
Як повідомлялося, 29 травня 2023 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, які направлено на відновлення довоєнного стану системи оподаткування.
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