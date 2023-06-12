Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат

Заплановане з 1 липня 2023 року скасування можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу переноситься.

Про це повідомив в Телеграмі народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Відміна «єдиного податку 2%», скасування пільги по сплаті податку для 1-ої та 2-ої групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО. Всього цього з 1 липня не буде», - написав депутат.

Железняк зазначив, що поки нова дата введення змін до Податкового кодексу невідома.

Як повідомлялося, 29 травня 2023 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, які направлено на відновлення довоєнного стану системи оподаткування.