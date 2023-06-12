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АНАЛІТИКА

«Венеційка» оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ

07:15 12.06.2023 |

Право, Політика

 

Венеційська комісія 10 червня оприлюднила оцінку законопроєкту №9322 про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду України.

Про це повідомляє "Європейська правла" з посиланням на текст оцінки, оприлюднений комісією.

У своєму рішенні Венеційська комісія висловила жаль, що її рекомендація щодо включення сьомого члена до складу Дорадчої групи експертів не була виконана.

Однак "Венеційка" привітала "значні покращення", запропоновані у відповідь на її ключові рекомендації.

Такими покращеннями у комісії назвали: виключення "невідповідних" кандидатів з подальшого розгляду після оцінювання їх доброчесності і професійної компетентності;

забезпечення вирішального голосу для міжнародних членів Дорадчої групи експертів при оцінці як доброчесності, так і професійної компетентності кандидатів;

положення про те, що для забезпечення безперервності роботи у разі відводу або самовідводу члена Дорадчої групи експертів призначатиметься його заступник.
 

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