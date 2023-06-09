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АНАЛІТИКА

США оголосили пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд

 

Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує 2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Новий пакет військової допомоги від США включає в себе критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Зокрема, пакет допомоги включає:

* додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
* системи ППО HAWK і ракети;
* 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
* Безпілотні авіаційні системи Puma;
* боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
* підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться в повідомленні.

Як писав Bloomberg, до цього пакету увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та Hawk.

Раніше цього тижня офіційний представник Білого дому Джон Кірбі анонсував додаткову військову допомогу, а також запевнив, що США продовжать забезпечувати успіх України на полі бою.

А ще держсекретар Ентоні Блінкен кказав, що Україна може розраховувати на потужний пакет за підсумками саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

До попереднього американського пакету на 300 млн доларів увійшли боєприпаси для Patriot, ракети AIM-7, системи ППО Avenger, артилерійські снаряди, авіаційні ракети Zuni, понад 30 млн набоїв та інше озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу на 37,6 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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