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США оголосили пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд
18:04 09.06.2023 |
Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує 2 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
Новий пакет військової допомоги від США включає в себе критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).
Зокрема, пакет допомоги включає:
* додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
* системи ППО HAWK і ракети;
* 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
* Безпілотні авіаційні системи Puma;
* боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
* підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться в повідомленні.
Як писав Bloomberg, до цього пакету увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та Hawk.
Раніше цього тижня офіційний представник Білого дому Джон Кірбі анонсував додаткову військову допомогу, а також запевнив, що США продовжать забезпечувати успіх України на полі бою.
А ще держсекретар Ентоні Блінкен кказав, що Україна може розраховувати на потужний пакет за підсумками саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.
До попереднього американського пакету на 300 млн доларів увійшли боєприпаси для Patriot, ракети AIM-7, системи ППО Avenger, артилерійські снаряди, авіаційні ракети Zuni, понад 30 млн набоїв та інше озброєння.
З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу на 37,6 млрд доларів.
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