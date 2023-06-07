Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР

Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманном і міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі запустили Програму ОЕСР для України в межах початкового діалогу щодо вступу до Організації.

Про це глава уряду написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР

 

«Програма дозволить підтримати реформи, відбудову та відновлення України, а її реалізація відкриє шлях до Дорожньої карти щодо отримання членства в «клубі успішних країн». За останні пів року ми досягли значного прогресу в поглибленні співпраці з ОЕСР. У лютому Україна приєдналася до робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, а в березні в Києві було відкрито Офіс зв'язку Організації», - зазначив Шмигаль.

За його словами, наша країна розраховує приєднатися до ОЕСР як повноправний член в осяжному майбутньому. Адже це - нові інвестиційні проєкти, нові іноземні компанії на українському ринку та кращі стандарти для життя.

«Переконаний, що плідна співпраця між Україною та ОЕСР зробить вагомий внесок у трансформацію нашої країни. Вдячний партнерам за непохитну підтримку», - підкреслив Прем'єр-міністр.

Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР

 

Як повідомлялося, Україна 5 липня минулого року подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. Її особисто передав генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корманну Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки у Швейцарію на конференцію в місті Лугано.

Підхід ОЕСР ґрунтується на кількох принципах: лідерство України у процесі відновлення, співпраця, обмін досвідом і керування фінансами. Головна мета - підвищити українську конкурентоздатність, стабілізувати економіку, відновити міста.

ОЕСР - організація, створена 1960 року, до складу якої входять 38 найбільших та найрозвиненіших економік світу, за це вона й отримала неформальну назву "клуб багатих держав".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1851
  0,1335
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7800  0,05 0,15 37,3448  0,03 0,07
EUR 39,5217  0,09 0,23 40,3631  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес