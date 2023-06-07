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Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
16:14 07.06.2023 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманном і міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі запустили Програму ОЕСР для України в межах початкового діалогу щодо вступу до Організації.
Про це глава уряду написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Програма дозволить підтримати реформи, відбудову та відновлення України, а її реалізація відкриє шлях до Дорожньої карти щодо отримання членства в «клубі успішних країн». За останні пів року ми досягли значного прогресу в поглибленні співпраці з ОЕСР. У лютому Україна приєдналася до робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, а в березні в Києві було відкрито Офіс зв'язку Організації», - зазначив Шмигаль.
За його словами, наша країна розраховує приєднатися до ОЕСР як повноправний член в осяжному майбутньому. Адже це - нові інвестиційні проєкти, нові іноземні компанії на українському ринку та кращі стандарти для життя.
«Переконаний, що плідна співпраця між Україною та ОЕСР зробить вагомий внесок у трансформацію нашої країни. Вдячний партнерам за непохитну підтримку», - підкреслив Прем'єр-міністр.
Як повідомлялося, Україна 5 липня минулого року подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. Її особисто передав генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корманну Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки у Швейцарію на конференцію в місті Лугано.
Підхід ОЕСР ґрунтується на кількох принципах: лідерство України у процесі відновлення, співпраця, обмін досвідом і керування фінансами. Головна мета - підвищити українську конкурентоздатність, стабілізувати економіку, відновити міста.
ОЕСР - організація, створена 1960 року, до складу якої входять 38 найбільших та найрозвиненіших економік світу, за це вона й отримала неформальну назву "клуб багатих держав".
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