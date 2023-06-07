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АНАЛІТИКА

Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну

 

Сенат Швейцарії (верхня палата парламенту) погодив поправку до закону про військові матеріали. Це може розблокувати реекспорт зброї у треті країни, зокрема в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на парламент Швейцарії.

"Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, куплену у Швейцарії, за певних умов. Рада ухвалила відповідну парламентську ініціативу від Комісії з безпекової політики. Законодавчий проект, що ґрунтується на іншій ініціативі, вже перебуває на стадії розробки", - йдеться у заяві.

Поправку до закону підтримали 22 голосами, проти виступили 17 депутатів, ще четверо утрималися.

Сенат Швейцарії пропонує, щоб договір про заборону реекспорту зброї був обмежений 5 роками. Також умовою є те, що країна, яка хоче передати зброю швейцарського виробництва, не повинна бути стороною конфлікту, порушувати права людини та не здійснювати своє право на самооборону.

Додамо, що рішення про реекспорт зброї не ухвалено остаточно, тепер нижня палата парламенту Швейцарії повинна проголосувати за цю ініціативу.

Чому Швейцарія блокує постачання зброї в Україну

Варто зазначити, що Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується і війни в Україні.

Швейцарія з лютого 2022 року надала Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу. У травні 2023 Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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