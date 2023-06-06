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АНАЛІТИКА

Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом

 

Підрив російськими військами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована.

Як передає Укрінформ, про це НАЕК "Енергатом" повідомляє у Телеграмі.

Вночі 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, ідеться в повідомленні.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції, підкреслили в Енергоатомі.

"Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема МАГАТЕ", - зазначили в компанії.

Як додали в Енергоатомі, про будь які зміни буде оперативно повідомлено.

Як повідомляв Укрінформ, російські війська вночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС.

Як заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, місцеві жителі розпочали евакуацію із потенційних районів затоплення.

Президент Зеленський збирає екстрене засідання РНБО. Він наголосив, що підрив дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що росіян треба вигнати з кожного куточка української землі.
 

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