Російські війська підірвали Каховську ГЕС

Російські війська скоїли підрив Каховської ГЕС сьогодні вночі, 6 червня. Наразі уточнюються масштаби руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.





Російськими окупаційними військами скоєно підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяг води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби працюють. Ситуація спостерігається", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також закликав жителів Херсонської області найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.

У МВС України назвали населені пункти, в яких оголошено евакуацію

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно:

* вимкнути усі електроприлади;

* взяти документи та речі першої необхідності;

* подбати про близьких та домашніх улюбленців;

* слідувати інструкціям рятувальників та поліцейських.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію

"Через 5 годин вода отримає критичного рівня. Почалася евакуація жителів небезпечних районів, усі служби працюють. Прошу зібрати документи та речі першої необхідності та чекати на автобуси евакуації. Окремо звертаюся до мешканців Лівого берега. Прошу зробити все можливе, щоб убезпечити себе та врятувати своє життя . Негайно залиште небезпечні території", - йдеться у повідомленні голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

У Херсонській міськраді заявили, що з районів Херсона та селищ, де відбувається затоплення, проводитиметься евакуація автобусами. Лікарні та комунальні служби піднято по тривозі.

Зеленський скликає засідання РНБО

"Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом греблі Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", - повідомив у Twitter секретар РНБО Олексій Данилов.

В Офісі президента відреагували на підрив Каховської ГЕС

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував підрив ГЕС.

"Каховська ГЕС. Черговий військовий злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсона та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери", - йдеться у повідомленні Єрмака.

За його словами, дії окупантів становлять загрозу для ЗАЕС.

"Влада працює як центральна, так і регіональна. Безпека людей сьогодні - пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", - додав він.

Вода може підтопити дорогу на Кінбурську косу

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, підтоплення Кінбурської коси за даними ДСНС не буде, але може (теоретично) підтопити дорогу і тимчасово острів стати островом.

Мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмили

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмлений і за кілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки.