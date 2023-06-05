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СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається

СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається

 

Спільний координаційний центр (СКЦ) на своєму сайті відкоригував інформацію про проведену в понеділок після чотириденної паузи інспекцію на вхід до "зернового коридору": суховантаж Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тис. тонн під прапором Панами йде до порту "Чорноморськ", а не в порт "Південний", як це було зазначено раніше.

Таким чином, триває блокування суден на порт "Південний", яке триває вже з 2 травня.

У напрямку на вихід СКЦ у понеділок провів інспекцію суховантажу Maroulio S, що прямує з порту "Чорноморськ" до Іспанії з 65,84 тис. тонн кукурудзи, ця інформація залишається без змін.

Мінновідновлення України підтвердило в понеділок інформацію російської сторони про відновлення інспекцій суден у "зерновому коридорі", проте говорить про порушення РФ встановленого алгоритму реєстрації: було проінспектовано судна, заявлені до проходу того самого дня, але проігноровано 56 суден, які вже тривалий час перебували в черзі.

Зазначається, що реєстрація вхідного флоту російською стороною в СКЦ здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою і непрозорою. "Жодних критеріїв щодо кількості та черговості вибору суден для реєстрації російська сторона не називає, фактично здійснюючи вибір суден для інспекції на власний розсуд. Це максимально ускладнює планування роботи для всіх учасників "зернової ініціативи", - наголосили в Мінвідновлення.

Крім того, вже понад місяць Росія продовжує блокувати судна для порту "Південний", чим грубо порушує умови "зернової ініціативи", зазначило українське відомство.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу 1 червня повідомив, що Росія довела до відома СКЦ про дію обмежень на реєстрацію суден, що прямують до українського порту "Південний", де розташовано термінал із перевалки аміаку, доки не відновиться експорт російського аміаку.

"Чорноморська зернова ініціатива" була ухвалена в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціатива була укладена на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив генсек ООН Антоніу Гутерреш. Однак глава ООН заявив, що невирішені питання ще залишаються.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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