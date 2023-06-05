Україна не використовуватиме в літньому контрнаступі винищувачі F-16 - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час очікуваного контрнаступу проти російських військ цього літа Україна не використовуватиме літаки F-16, але задіє усі наземні озброєння.

В інтерв'ю NHK в Сінгапурі міністр пояснив, що деякі країни Заходу зараз готують або запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування винищувачів F-16.

Резніков сказав, що для підготовки українських льотчиків потрібен час, а Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих складних літаків.

За його словами, Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.