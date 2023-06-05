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АНАЛІТИКА

Ігнат про тренування пілотів на F-16: відправлятимемо хвилями, перший список визначено

09:39 05.06.2023 |

Політика

 

Українських пілотів хвилями направлятимуть на навчання на західних винищувачах. Перший список сформовано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як пояснив Ігнат, одномоментно неможливо залучити велику кількість пілотів до навчань через високу інтенсивність роботи нашої авіації по ворогу.

"Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

За словами речника, пріоритет також йде саме на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег.

Зокрема по мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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