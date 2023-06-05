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АНАЛІТИКА

Кабмін розширив перелік товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без сплати податків

 

Уряд розширив список товарів та послуг благодійної допомоги, на які волонтери можуть збирати гроші без оподаткування.

Про це йдеться в постанові кабміну № 550 від 2 червня 2023 року.

Згідно з постановою уряд розширив перелік засобів, товарів (робіт, послуг), який яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.

Так до оновленого списку потрапили літальні апарати та ряд інших товарів: апаратуру зв'язку, парашути, радіоапаратуру дистанційного керування, навігаційні прилади, цифрові камери, лінзи та об'єктиви камер, оптичні прилади та частини до них, двигуни, батареї та акумулятори, частини двигунів та інші частини тощо.

Також до списку включили субпідрядні роботи як частина виробництва безпілотних літальних апаратів та ремонтування та технічне обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Раніше співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович написала у Facebook про законодавчу норму, яка дозволяє стягувати податки із волонтерської допомоги для ЗСУ.

"Навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити і акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік.

Ви вже здогадались, що в цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів", - написала Шипович.
За матеріалами: Економічна правда
 

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