ВРП призначила всіх членів ВККС

Вища рада правосуддя (ВРП) у четвер шляхом відкритого голосування обрала 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

На посади членів ВККС затверджено таких кандидатів: Людмилу Волкову, Віталія Гацелюка, Ярослава Духа, Надію Кобецьку, Руслана Мельника, Андрія Пасічника, Романа Сабодаша, Руслана Сидоровича, Михайла Богоноса, Романа Ігнатова, Романа Кидисюка, Олега Коліуша, Володимира Луганського, Олексія Омеляна, Сергія Чумака, Галину Шевчук.

Після завершення голосування щодо призначення голова ВРП Григорій Усик повідомив, що ВРП надішле до ВККС вступну та резолютивну частини рішення про призначення та відмову у призначенні кандидатів на посаду члена ВККС.

"Отже, за результатами голосування ВРП призначила повноважний повний склад ВККС", - зазначив Усик.

Він побажав призначеним членам ВККС "плідної та ефективної роботи на благо народу України й авторитету судової влади".

Раніше завершилися співбесіди з 31 кандидатом у члени ВККС.

Засідання, на якому відбувалося голосування, транслювалося на ютуб-каналі ВРП.

Формування ВККС є важливою складовою судової реформи в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. ВККС не працює в Україні з 2019 року, запуск роботи ВККС дасть змогу заповнити дефіцит суддів в Україні та завершити кваліфікаційне оцінювання.

Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова ВРП наголошував, що без ВККС подолати кадровий дефіцит неможливо.

За його словами, брак кадрів впливає на якість правосуддя, оскільки суддя, у провадженні якого перебуває близько двох тисяч справ, об'єктивно не може складати якісно вмотивовані судові рішення, оскільки на це фізично бракує часу.

"Наповнення судів після запуску роботи ВККСУ сприятиме підвищенню якості правосуддя і полегшить доступ громадян до правосуддя", - заявляв Усик.

Посли країн "Великої сімки" (G7) наголошували на важливості збереження прозорості подальшого добору членів ВККС і виступали на підтримку процесу призначення 16 членів комісії.

"Посли G7 підтверджують свою підтримку поточного процесу призначення 16 нових членів ВККС і наголошують на важливості проведення решти раундів відбору прозоро і відкрито", - повідомлялося у твіттері японського головування в групі підтримки послів G7 у Києві.