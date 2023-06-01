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Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
13:40 01.06.2023 |
Європейський парламент підтримав пропозиції Європейської Комісії про термінове постачання Україні боєприпасів і ракет, водночас допомагаючи державам-членам поповнити їхні запаси.
Відповідну доповідь було проголосовано в четвер у Брюсселі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. Участь у голосуванні взяли 625 депутатів, з яких 446 проголосували "за", 67 - "проти" і 112 утрималися.
Далі ЄП розпочне переговори з Європейською Радою з подальшим ухваленням закону на пленарному засіданні, яке заплановане на липень.
Зокрема, у пропозиціях Європейської Комісії зазначається, що цей підхід складається з двох компонентів. Перший пропонує заходи, спрямовані на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості ЄС. Другий компонент передбачає заходи, спрямовані на зміцнення внутрішнього ринку та гарантування надійних постачань.
Єврокомісія пропонує виділити на ці пропозиції EUR500 млн з дати набуття законом чинності до 30 червня 2025 року.
Як повідомлялося, 3 травня ЄК затвердила законодавчу пропозицію виділити EUR500 млн на термінове зміцнення потенціалу оборонної промисловості ЄС. "Запроваджуючи цільові заходи, включно з фінансуванням, законодавча пропозиція спрямована на нарощування виробничих потужностей ЄС і розв'язання проблеми поточної нестачі боєприпасів і ракет, а також їхніх компонентів. Це підтримуватиме скорочення запасів у держав-членів і спільні закупівлі боєприпасів", - йдеться в повідомленні ЄК. Зазначається, що пропозиція дасть змогу європейській оборонній промисловості краще підтримувати Збройні сили України та країн ЄС.
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