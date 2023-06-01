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АНАЛІТИКА

Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови

 

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить 1 червня у Молдові.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Молдови.

Зеленський прибув до "замку Мімі" у селі Бульбоака, де відбувається саміт Європейської політичної спільноти, першим після президентки Молдови Маї Санду, господарки зустрічі.

Очікують, що на саміт прибудуть майже пів сотні європейських президентів і голів урядів.

Персональна участь президента України у саміті не була офіційно підтверджена до останнього з міркувань безпеки. У МВС Молдови заявляли, що інформація про участь Зеленського має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою президента України.

Раніше у середу участь Зеленського у саміті підтвердив глава МЗС Молдови Ніку Попеску.

На другій зустрічі Європейської політичної спільноти обговорюватимуть спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язані із нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав. Ближчим часом "Європейська правда" опублікує статтю про очікувані результати саміту.

Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради саміту, дивіться у блозі "ЄП" з місця події:
Ключові теги: Молдова
 

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