Фінансові новини
- |
- 01.06.23
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
10:32 01.06.2023 |
Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить 1 червня у Молдові.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Молдови.
Зеленський прибув до "замку Мімі" у селі Бульбоака, де відбувається саміт Європейської політичної спільноти, першим після президентки Молдови Маї Санду, господарки зустрічі.
Очікують, що на саміт прибудуть майже пів сотні європейських президентів і голів урядів.
Персональна участь президента України у саміті не була офіційно підтверджена до останнього з міркувань безпеки. У МВС Молдови заявляли, що інформація про участь Зеленського має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою президента України.
Раніше у середу участь Зеленського у саміті підтвердив глава МЗС Молдови Ніку Попеску.
На другій зустрічі Європейської політичної спільноти обговорюватимуть спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язані із нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав. Ближчим часом "Європейська правда" опублікує статтю про очікувані результати саміту.
Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради саміту, дивіться у блозі "ЄП" з місця події:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger
|НКРЕКП скасувала граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня
|Зеленський призначив новим головою Одеської області люстрованого прокурора часів Януковича
|Дружина «слуги» Торохтія може втратити посаду в Антонові через журналістське розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ВР уточнить положення про конкурс кандидатур на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело
|Обшуки НАБУ в «Укрзалізниці» у вівторок пов'язані із закупівлями - голова правління
|Затриманий на хабарі депутат Київради від «Слуги народу» втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук
|Влада Москви і Підмосков'я повідомила про атаку безпілотників
|Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
Бізнес
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення
|У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку
|BMW представила концепт Touring Coupe