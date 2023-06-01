США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger

Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні відомства.

У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США.

Таким чином, українські захисники отримають:

* додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

* ракети AIM-7 для систем ППО;

* системи протиповітряної оборони Avenger;

* зенітні комплекси Stinger;

* додаткові боєприпаси для HIMARS;

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* 105-мм танкові боєприпаси;

* високоточні авіаційні боєприпаси;

* авіаційні ракети Zuni;

* боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;

* протитанкові системи AT-4;

* понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

* обладнання та системи для розмінування;

* боєприпаси для руйнування перешкод;

* прилади нічного бачення.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, попередній пакет на 375 млн доларів було оголошено 21 травня на зустрічі президента США Джо Байдена з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Токіо.

До нього увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, протитанкові системи Javelin, мостові системи, медичні броньовані машини та інше.

З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу на 37,3 млрд доларів.