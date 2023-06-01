Фінансові новини
- |
- 01.06.23
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger
22:20 31.05.2023 |
Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні відомства.
У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США.
Таким чином, українські захисники отримають:
* додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
* ракети AIM-7 для систем ППО;
* системи протиповітряної оборони Avenger;
* зенітні комплекси Stinger;
* додаткові боєприпаси для HIMARS;
* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
* 105-мм танкові боєприпаси;
* високоточні авіаційні боєприпаси;
* авіаційні ракети Zuni;
* боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
* протитанкові системи AT-4;
* понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
* обладнання та системи для розмінування;
* боєприпаси для руйнування перешкод;
* прилади нічного бачення.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, попередній пакет на 375 млн доларів було оголошено 21 травня на зустрічі президента США Джо Байдена з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Токіо.
До нього увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, протитанкові системи Javelin, мостові системи, медичні броньовані машини та інше.
З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу на 37,3 млрд доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП скасувала граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня
|Зеленський призначив новим головою Одеської області люстрованого прокурора часів Януковича
|Дружина «слуги» Торохтія може втратити посаду в Антонові через журналістське розслідування
|Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело
|Обшуки НАБУ в «Укрзалізниці» у вівторок пов'язані із закупівлями - голова правління
|Затриманий на хабарі депутат Київради від «Слуги народу» втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук
|Влада Москви і Підмосков'я повідомила про атаку безпілотників
|Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
|Кравченко замість Князєва. Чому Верховний Суд вирішив поховати свою репутацію
|Верховна Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків
Бізнес
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення
|У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку
|BMW представила концепт Touring Coupe