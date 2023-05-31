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Зеленський призначив новим головою Одеської області люстрованого прокурора часів Януковича
17:19 31.05.2023 |
Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.
Відповідний указ президента №312/2023 від 30 травня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
Олег Кіпер з вересня 2020 року очолював Київську міську прокуратуру.
За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, після Революції гідності його внесли до переліку люстрованих чиновників із забороною працювати в органах державної влади до 2024 року.
Однак у вересні 2019 року скандальний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав це рішення незаконним, поновивши його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду ГПУ, а також доручив виплатити йому 805 тис. грн компенсації за "вимушені прогули".
Після цього 9 червня 2020 року наказом на той час генерального прокурора Ірини Венедіктової Кіпер був знову призначений на посаду заступника прокурора Києва, йому виплатили компенсацію.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації ще 15 березня.
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