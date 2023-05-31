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Дружина «слуги» Торохтія може втратити посаду в Антонові через журналістське розслідування
12:35 31.05.2023 |
Укроборонпром призначив службову перевірку щодо Аліни Левченко, радниці в.о. генерального директора держпідприємства "Антонов", після виходу журналістського розслідування Bihus.info про неї та її чоловіка, народного депутата від Слуги народу Богдана Торохтія. Про це повідомила пресслужба УОП.
Перевірка стосується відповідності досвіду та компетенцій Левченко посаді, яку вона обіймає з лютого 2023 року.
"Концерн ініціював відповідну перевірку, яку має провести ДП "Антонов" за участі представників служби безпеки Укроборонпрому та проінформувати про її підсумки", - повідомив Укроборонпром.
Раніше Левченко не мала жодного відношення до літакобудування, а з бізнесу, за даними розслідування, мала "бутик розкішного одягу на початку 2010-х років, а нині володіє студією дизайну інтер'єрів".
В Антонові вона стала радницею з питань управління непрофільними активами.
Журналісти Bihus.info припускають, що її робота може стосуватися філії "Антонов Агро" - сільськогосподарського підприємства, що займається вирощуванням тварин, риби, а також випуском ковбасних і м'ясних виробів.
Левченко з 2011 року працювала на компанії, пов'язані з аграрною галуззю.
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