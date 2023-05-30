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Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:41 30.05.2023 |
Україна успішно пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ та отримає 900 мільйонів доларів другого траншу.
Про це повідомив голова місії МВФ Гевін Грей.
"Я радий повідомити, що представники МВФ та української влади досягнули угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Цю угоду ще має погодити правління МВФ, відповідний розгляд відбудеться у найближчі тижні", - повідомив Грей.
Він зазначив, що Україна досягла сильного результату у виконанні вимог програми та виконала усі структурні маяки, передбачені до кінця травня 2023 року.
Успішний перегляд програми дозволить Україні залучити другий транш кредиту МВФ на суму 900 млн доларів. Загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 млрд доларів, з яких Україна вже залучила 2,7 млрд доларів у вигляді першого траншу.
Нагадаємо, що місія МВФ почала роботу у Відні 23 травня. До роботи місії були залучені керівництво НБУ та Міністерства фінансів.
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