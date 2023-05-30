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Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело
16:30 30.05.2023 |
Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.
Про це ЕП повідомило джерело в уряді.
За словами джерела, міністр енергетики Герман Галущенко у терміновому порядку вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення - її схвалили.
Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.
В Україні наразі діють три тарифи: два "соціальні" для населення та один ринковий для бізнесу.
Побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше - 1,68 грн за кВт-год.
Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.
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