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АНАЛІТИКА

Затриманий на хабарі депутат Київради від «Слуги народу» втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук

15:45 30.05.2023 |

Політика

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Як повідомляє пресслужба САП, клопотання подане "у зв'язку з неявкою обвинуваченого вдруге у судове засідання та інформацією про його відсутність в Україні".

"Також обвинувачення буде вимагати звернення всієї застави в розмірі 10,89 млн грн в дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають", - зазначається у повідомленні.

САП не уточнює прізвища депутата, проте раніше там підтвердили Цензор.НЕТ, що затриманий на хабарі депутат Владислав Трубіцин втік з України 13 травня. Лише після цього фракція "Слуги народу" у Київраді виключила його зі свого складу.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року детективи НАБУ затримали Владислава Трубіцина , а також ще п`ятьох осіб, після одержання 1,26 млн грн хабаря. Його підозрюють в організації схеми отримання хабарів за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14,89 млн грн. Після внесення коштів він вийшов із СІЗО, а згодом розмір застави зменшили.

За даними слідства, як голова Комісії Київради, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі. Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини - 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому".

Трубіцина пов'язують з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та називають ключовою людиною у процесі видачі дозволів на розміщення МАФів у Києві.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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