Влада Москви і Підмосков'я повідомила про атаку безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив заяви очевидців про дрони, що врізалися в багатоквартирні будинки на південному заході міста, а губернатор Московської області Андрій Воробйов - про роботу систем ППО і збиті безпілотники на підльоті до російської столиці.

Повідомлення про атаку дронів рано вранці у вівторок надійшли на тлі масованих обстрілів Києва, що тривають третій день. До Москви дрони долітали щонайменше один раз - вони атакували Кремль на початку травня.

"Сьогодні рано вранці внаслідок атаки БпЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста перебувають на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. На цей час ніхто серйозно не постраждав", - написав у своєму телеграм-каналі мер Москви.

Незабаром після нього допис опублікував губернатор Підмосков'я: "Сьогодні вранці мешканці деяких районів Московської області могли чути звуки вибухів - це працює наша ППО. На підльоті до Москви збили кілька безпілотників. Прошу мешканців зберігати спокій".

Жителям Підмосков'я було важко дотримуватись спокою, оскільки вони прокинулись від звуків вибухів. У телеграм-каналах і соцмережах з'явилися відео з безпілотником, що летить. Повідомлення про вибухи та імовірну роботу ППО надходили з Одинцова, Барвихи, Красногорська та інших місць, розташованих неподалік від Москви.

У Москві очевидці повідомили про влучання дронів за трьома адресами на Ленінському проспекті та Профспілковій вулиці, а також на Атласній вулиці в Новій Москві.

Співрозмовник російського державного агенства "РИА Новости" розповів, що безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку, внаслідок чого зруйновано фасад та вікно будинку.

Мешканець будинку на Ленінському проспекті у розмові з агентством уточнив, що дрон прилетів у квартиру на 14 поверсі, де було троє людей, вибуху не було, ніхто не постраждав. Третій безпілотник врізався у 24-поверховий житловий будинок.

Мер Москви Собянін повідомив про евакуацію мешканців кількох під'їздів лише у двох будинках, не уточнивши адреси.

Атаки на Київ

Новини про влучання дронів надійшли з Москви у той момент, коли Київ третю ніч поспіль зазнавав масованих повітряних ударів. Це вже 17-та з початку місяця атака, але їхній масштаб збільшився.

У ніч на вівторок Росія знову атакувала Київ, випустивши 31 дрон-камікадзе, майже всі вони були збиті на підступах столиці та у небі Києва, повідомили українські військові.

У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок на останніх двох поверхах спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, одна людина загинула, троє отримали травми. Міноборони Росії не давало коментарів щодо цього.

Це не перший випадок, коли безпілотники завдають удару по Москві. У ніч на 3 травня 2023 року два безпілотники вибухнули над куполом Сенатського палацу у Кремлі. Влада Росії стверджувала, що їх збили, і називала терактом і спробою замаху на президента Володимира Путіна. Влада України заперечувала причетність до удару по Кремлю.

Точна кількість використаних для атаки на Москву дронів невідома. Телеграм-канал Baza стверджує, що близько 25 безпілотників брали участь у ранковій атаці, більшу частину збили, більшість з них - в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.

Російське міноборони покладає відповідальність за атаку на Київ. У військовому відомстві стверджують, що з восьми БПЛА, що летіли на столицю, п'ять збили за допомогою комплексу "Панцир" у Підмосков'ї, ще три - засобами радіоелектронної боротьби.

Російське державне телебачення не надало особливого значення новій атаці, зауважив російський політолог Михайло Виноградов.

"[Канал] "Росія-24" показує нудні повтори про розвиток малого бізнесу, висять титри заяв Собяніна - але потім все ж таки переривають сюжет, підкреслено відсторонено - але не ігноруючи... А найбільше соціальний оптимізм розпалює сайт Першого каналу - там лише карти ударів по території України", - написав Виноградов у своєму телеграм-каналі.