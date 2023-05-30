Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається

Президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді.

Про це він сказав під час спілкування з ЗМІ в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Байден коментував загострення повітряних атак РФ по Києву, зазначивши, що вони "не є несподіванкою".

"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", - сказав пезидент США.

На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще в грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Водночас Велика Британія, як відомо, надала Україні власні далекобійні ракети Storm Shadow.