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Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
08:52 30.05.2023 |
Президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді.
Про це він сказав під час спілкування з ЗМІ в понеділок, повідомляє "Європейська правда".
Байден коментував загострення повітряних атак РФ по Києву, зазначивши, що вони "не є несподіванкою".
"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", - сказав пезидент США.
На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще в грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.
Водночас Велика Британія, як відомо, надала Україні власні далекобійні ракети Storm Shadow.
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