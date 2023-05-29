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АНАЛІТИКА

ВР підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років - нардеп

 

Верховна Рада підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років", - написав Гончаренко в понеділок у телеграмі.

За його словами, за законопроєкт №9333 на пленарному засіданні українського парламенту проголосували 328 народних депутатів.

Як повідомлялося, Верховній Раді було запропоновано затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

До обмежувальних заходів входять повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України. Крім цього, пропонується заборонити передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати в Іран інвестиції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іран
 

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