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ВР підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років - нардеп
17:21 29.05.2023 |
Верховна Рада підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"Рада погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років", - написав Гончаренко в понеділок у телеграмі.
За його словами, за законопроєкт №9333 на пленарному засіданні українського парламенту проголосували 328 народних депутатів.
Як повідомлялося, Верховній Раді було запропоновано затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".
До обмежувальних заходів входять повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України. Крім цього, пропонується заборонити передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати в Іран інвестиції.
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