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АНАЛІТИКА

Рада підтримала законопроєкт про скасування «спрощенки 2%» в першому читанні

16:15 29.05.2023 |

Право

 

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передчабає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП - ставку єдиного податку 2%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Прийняття законопроекту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2023 році на суму близько 10 млрд гривень", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Проєктом закону з 1 липня пропонується:

- скасувати можливість для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу;
- скасування можливості для ФОП платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- відновити проведення документальних перевірок. Документом передбачено, що такі перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечного доступу до територій, приміщень та документів, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків і зборів;
- відновити застосування штрафних санкцій (за порушення податкового законодавства; правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ; порядку використання РРО/ПРРО);
- відновити перебіг строків, визначених податковим законодавством.

Водночас законопроєкт не передбачає підвищення податків та не вводить нові ставки податків.

"Норми направлено насамперед, на повернення податкового законодавства до довоєнного стану. Зокрема, з 01 липня 2023 року обмежується дія окремих норм Кодексу, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України", - наголосив Марченко.

Прийняття законопроєкту є одним з структурних маяків у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ та сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році.
За матеріалами: Економічна правда
 

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