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Влада обговорює розмір мінімалки на 2024 рік. Мінекономіки пропонує збільшити на 14%
12:44 29.05.2023 |
Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% - до 7651 грн, порівнюючи з теперішніми 6700 грн. Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.
За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів:
→ розмір мінімальної заробітної плати - 7651 грн (зараз - 6700 грн);
→ розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки - 3443 грн (зараз - 2893 грн).
За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.
Міністерство фінансів до 19 червня очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз, щоб порахувати необхідні бюджетні видатки для забезпечення запропонованих розмірів мінімалки.
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