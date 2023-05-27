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Україна отримає більше систем IRIS-T. В Німеччині підписали нові контракти
22:52 26.05.2023 |
Україна отримає більше систем протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. Сьогодні там підписали додаткові контракти на поставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва.
"ЗРК IRIS-T від Diehl Defence, який українці називають "Іриска". Він уже врятував кілька українських життів", - йдеться у повідомленні.
Макеєв зазначив, що додаткові контракти на поставки цих систем підписано сьогодні у Юберлінгені на Боденському озері.
"І ці установки/пускові установки/ракети IRIS-T SLM/SLS скоро в Україні", - додав посол.
Система ППО IRIS-T
Днями Німеччина повідомила, що почала підготовку найбільшого пакета військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини й військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.
Спочатку в Міністерстві закордонних справ Німеччини повідомили, що до пакета ввійдуть 4 системи IRIS-T SLM. Однак через деякий час додали, що нададуть Україні ще 4 установки на додачу до вже анонсованих.
Що відомо про IRIS-T (SLM)
IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони, яка вироблялася в Німеччині. Розробка цих систем ППО завершилася лише у 2014 році. Вони насамперед призначені для захисту цивільного населення від ракетних ударів.
Ракета
Ракета IRIS-T обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює і не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль, яка знаходиться на відстані до 40 км, але головка самонаведення захопить ціль тільки з відстані 20 км.
Радар
Системи IRIS-T, які Німеччина передала Україні, ймовірно, оснащені німецькими радарами TRML-4D. Вони здатні в режимі реального часу відстежувати більше півтори тисячі цілей. На відстані 250 км радар вже виявляє літак, а на 120 км вже супроводжує ціль та наводить ракети.
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