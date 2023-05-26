Фінансові новини
- |
- 26.05.23
- |
- 14:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
10:58 26.05.2023 |
Компанія дружини виконувача обов'язків директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова - Ольги Федорової - продає діоди ремонтним заводам "Укрзалізниці" за цінами у 1,5-2 рази вищими, ніж купує їх у виробника.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Як з'ясували журналісти, Федорова має понад 20 різних бізнесів по всій країні: за останні шість років вона стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі - паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями й бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями.
Окрім того, вона є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в Чернівецькій області, обидва проєкти - разом з родичами СБУ-шників.
Зокрема Федорова є співвласницею ТОВ "Глобальні технології майбутнього". Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині, звідки родом і де раніше служив сам Федоров. Із 2022 року "ГТМ" змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам "Укрзалізниці" в Києві, Дніпрі та Запоріжжі. За півтора року сума угод перевищила 50 млн грн.
Основний товар, який постачає фірма Федорової, - різні типи діодів. Разом з тим, сама компанія не займається виробництвом, а лише перепродує запчастини, тобто є посередником. За даними журналістів, націнка "ГТМ" при такому перепродажі сягає аж до 100%.
Наприклад, минулого року "ГТМ" постачав заводам діод ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн/шт, при тому що сам купував за 4 970 грн/шт (без ПДВ). Після падіння курсу ціни оновилися, але 30% націнки лишилися: відповідно покупка по 6 130 грн/шт, а продаж по 9 154 грн/шт.
Другий вид діодів - ДЛ161-200-12 УХЛ2 - продавали заводам по 1 641 грн/шт, хоча купували по 1 025 грн/шт.
Зрештою, найбільшу групу діодів - ДЛ161-200-16 УХЛ2 - постачали заводам по 1 900 грн/шт, при ціні закупки 1 025 грн/шт.
Під кінець минулого року замість готових діодів останнього виду - фірма почала замовляти послуги з їх виготовлення. Від 505 до 620 грн/шт. При цьому продає вона їх заводам цього року по 2 тис. грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
|Британський парламент визнав Голодомор геноцидом українців
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
|Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українського народу
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
|Надання Україні F-16 є пріоритетом для США – Держдеп
|У НАТО обговорюють «гарантії безпеки» для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ
Бізнес
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню
|Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи