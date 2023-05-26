Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ

Компанія дружини виконувача обов'язків директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова - Ольги Федорової - продає діоди ремонтним заводам "Укрзалізниці" за цінами у 1,5-2 рази вищими, ніж купує їх у виробника.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.





Як з'ясували журналісти, Федорова має понад 20 різних бізнесів по всій країні: за останні шість років вона стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі - паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями й бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями.

Окрім того, вона є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в Чернівецькій області, обидва проєкти - разом з родичами СБУ-шників.

Зокрема Федорова є співвласницею ТОВ "Глобальні технології майбутнього". Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині, звідки родом і де раніше служив сам Федоров. Із 2022 року "ГТМ" змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам "Укрзалізниці" в Києві, Дніпрі та Запоріжжі. За півтора року сума угод перевищила 50 млн грн.

Основний товар, який постачає фірма Федорової, - різні типи діодів. Разом з тим, сама компанія не займається виробництвом, а лише перепродує запчастини, тобто є посередником. За даними журналістів, націнка "ГТМ" при такому перепродажі сягає аж до 100%.

Наприклад, минулого року "ГТМ" постачав заводам діод ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн/шт, при тому що сам купував за 4 970 грн/шт (без ПДВ). Після падіння курсу ціни оновилися, але 30% націнки лишилися: відповідно покупка по 6 130 грн/шт, а продаж по 9 154 грн/шт.

Другий вид діодів - ДЛ161-200-12 УХЛ2 - продавали заводам по 1 641 грн/шт, хоча купували по 1 025 грн/шт.

Зрештою, найбільшу групу діодів - ДЛ161-200-16 УХЛ2 - постачали заводам по 1 900 грн/шт, при ціні закупки 1 025 грн/шт.

Під кінець минулого року замість готових діодів останнього виду - фірма почала замовляти послуги з їх виготовлення. Від 505 до 620 грн/шт. При цьому продає вона їх заводам цього року по 2 тис. грн.