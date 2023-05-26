Британський парламент визнав Голодомор геноцидом українців

Парламент Великобританії у четвер, 25 травня, ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення ухвалено Палатою громад у Лондоні одноголосно. Воно не є обов'язковим для британського уряду.

Авторка резолюції, консерваторка Полін Летем розглядає це рішення як послання президенту Росії Володимиру Путіну у зв'язку з розв'язаною війною проти України. "Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні - знищити українську націю і концепцію української ідентичності", - заявила вона.

Держсекретар міністерства закордонних справ Великобританії Лео Докерті назвав рішення парламенту "цілком зрозумілим", але наголосив на позиції британського уряду, що така кваліфікація є справою суду.

Як повідомлялось, 23 травня декларацію про визнання голодомору геноцидом українського народу ухвалив парламент Словенії, 17 травня відповідне рішення ухвалив Сенат Франції.

Голодомор в Україні

У 1932-1933 роках штучний масовий голод в Україні організувало керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору 1930-х років в Україні загинули майже чотири мільйони людей.

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу із закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Відтоді таким його визнали низка держав світу, зокрема США. Торік до них долучилися, серед інших, Європейський парламент і законодавчі органи Німеччини, Ірландії, Молдови, Чехії, Бразилії. Цього року Голодомор визнали геноцидом парламенти Болгарії, Бельгії та Ісландії.