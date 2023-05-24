Фінансові новини
- |
- 24.05.23
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року.
"Історичне рішення прийнято! Православна церква України на засіданні Архієрейського собору 24 травня 2023 року затвердила важливу реформу - відбувся перехід на новоюліанський церковний календар з 1 вересня 2023 року. Вітаю всіх українців!", - написав у фейсбуці єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій.
Згідно з повідомленням пресслужби ПЦУ, це рішення зберігає за парафіями та монастирями право використовувати старий календар.
"Загальне вживання новоюліанського календаря після затвердження цього рішення Помісним Собором, що скликається на 27 липня 2023 року, буде запроваджено з 1 вересня цього року, коли розпочинається новий церковний рік. Водночас парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість - календарна реформа відбудеться без примусу, поступово й усвідомлено", - ідеться в повідомленні.
Стаття на тему:
24.05.23 ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
Формально перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року, проте, як заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, питання вже вирішене й з 1 вересня перехід буде.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
|Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українського народу
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У НАТО обговорюють «гарантії безпеки» для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ
|Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
|Борги українців за електроенергію будуть відображатись у кредитній історії
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
|Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
|Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів
Бізнес
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро
|G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто
|Управління ШІ: лідери G7 уклали угоду про створення «Хіросімського процесу»