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Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року

14:29 24.05.2023 |

Політика, Україна

 

Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року.

"Історичне рішення прийнято! Православна церква України на засіданні Архієрейського собору 24 травня 2023 року затвердила важливу реформу - відбувся перехід на новоюліанський церковний календар з 1 вересня 2023 року. Вітаю всіх українців!", - написав у фейсбуці єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій.

Згідно з повідомленням пресслужби ПЦУ, це рішення зберігає за парафіями та монастирями право використовувати старий календар.

"Загальне вживання новоюліанського календаря після затвердження цього рішення Помісним Собором, що скликається на 27 липня 2023 року, буде запроваджено з 1 вересня цього року, коли розпочинається новий церковний рік. Водночас парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість - календарна реформа відбудеться без примусу, поступово й усвідомлено", - ідеться в повідомленні.

Стаття на тему:

24.05.23 ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
Формально перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року, проте, як заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, питання вже вирішене й з 1 вересня перехід буде.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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