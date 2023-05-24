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НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
11:44 24.05.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення законодавства у фінансуванні партії "Слуга народу".
Про це йдеться у повідомленні НАЗК.
Зазначається, що три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок партії "Слуга народу" на загальну суму у 2,89 млн грн. Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі.
В Агентстві пояснили, що цце може свідчити про те, що вказані особи насправді тільки розпоряджалися коштами інших людей, які мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії.
"Ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права. Адже, відповідно до законодавства, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом", - наголосили в НАЗК.
Відомство надіслало надіслало висновок про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції України.
Відповідно до ч. 2 ст. 1591 Кримінального кодексу України, за таке порушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.
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