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ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
13:47 23.05.2023 |
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про виплату Україні чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні ми надаємо Україні 4-й платіж в межах MFA+ (макрофінансової допомоги. - Ред.) обсягом 1,5 млрд євро. Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як-от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури", - повідомив Домбровскіс у своєму Twitter.
Таким чином виплати макрофіну Україні, враховуючи сьогоднішній транш, сягнуть уже 7,5 млрд євро у цьому році.
Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні, другий транш обсягом 1,5 млрд - у березні.
Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювали з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.
Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов'язань.
Макрофінансова допомога - кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.
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