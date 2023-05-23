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Надання Україні F-16 є пріоритетом для США – Держдеп
23:47 22.05.2023 |
Сполучені Штати вважають пріоритетним забезпечення України винищувачами F-16 і працюватимуть для здійснення цієї мети в найближчі місяці.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", на брифінгу в понеділок заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Президент (США Джо Байден - ред.) дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських військових пілотуванню F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16", - зазначив представник Держдепу.
"Я не можу оголосити, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це (надання F-16 - ред.) є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", - додав він.
Міллер підкреслив, що США, як і інші держави, не схвалюють застосування західної зброї для ураження території Росії.
"Але я вважаю важливим нагадати всім, що, звичайно, саме Росія розпочала цю війну. Саме Росія продовжує здійснювати напади на цивільних українців. І саме Росія обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначив він.
"Тож саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але саме Росія є агресором у цій війні", - додав речник Держдепу США.
Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.
Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.
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