У НАТО обговорюють «гарантії безпеки» для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ

Ключові держави-члени Північноатлантичного альянсу попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття членства на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Концепція, пов'язана з подальшим членством України в НАТО, ґрунтується на основі Київського безпекового "компакту", запропонованого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

В інтерв'ю WSJ президент Польщі Анджей Дуда розповів, що західні союзники України підтримують безпекову угоду "в ізраїльському стилі", й "дискусії щодо цього тривають просто зараз" - зокрема й під час візиту президента США Джо Байдена до Варшави в лютому.

За словами західних посадовців, з якими спілкувався WSJ, подібна угода для України могла б вплинути на хід війни з Росією, перешкодивши намірам Владіміра Путіна затягнути її в надії підірвати політичну підтримку України у США та окремих країнах Європи.

Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив виданню, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України ведуться, але конкретики наразі немає.

Але високопосадовці в кількох європейських столицях, зокрема Парижі і Берліні, розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості".

Крім того, представники НАТО, України та інших країн заявили виданню, що очікують побачити серед учасників договору про гарантії безпеки для Києва США, Велику Британію, Німеччину й Францію.

Як відомо, президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити її членство в НАТО. Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.